Butantã: Leitora cobra poda de árvores na região

Maria Aparecida Visconti cobra a poda de árvores que estão provocando sérios problemas para a sua residência, localizada na região do Butantã, na zona oeste de São Paulo.

Imagem ilustrativa. Foto: Pixabay

Reclamação de Maria Aparecida Visconti: "Estamos com um problema sério em nossa residência que fica localizada na região do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Os galhos de árvores estão provocando curto-circuito no poste de onde vem energia para minha casa. Como consequência, estamos sem uma fase, o que acarreta sérios riscos à segurança. Eu já fiz uma solicitação de poda no portal da Prefeitura de São Paulo, mas o serviço pode demorar até 120 dias para ser executado. Solicito o atendimento urgente para esse problema. Desta forma, peço auxílio do jornal para que a minha queixa seja enviada para as autoridades públicas. Como disse, anteriormente, por envolver uma questão de curto-circuito pode causar sérios acidentes. E, pelo visto, de nada adiantou a reclamação que eu fiz no site da Prefeitura de São Paulo. Fico no aguardo e agradeço desde já, se puderem me ajudar com este problema."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Butantã, afirma que a poda da árvore na Praça Monteiro Lobato, 148, foi inserida na programação da Enel Distribuição São Paulo, devido ao contato com os fios elétricos, que confirmou a solicitação do serviço. No ano de 2022, foi realizada a poda de 4.540 árvores na região do Butantã e, ao todo, a Secretaria Municipal das Subprefeituras realizou 148.845 no município. Em 2023, já foram podadas 262 árvores na região do Butantã. O munícipe pode solicitar serviços de zeladoria por meio do Portal 156, no site, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156."

