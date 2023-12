Butantã: leitora reclama de transtornos provocados por obra na região

Daisy Murad reclama de obra realizada atrás do prédio onde reside na região do Butantã, na zona oeste da cidade, que está tirando a tranquilidade do bairro.

Reclamação de Daisy Murad: “Uma construtora está realizando uma obra atrás do meu prédio, na Rua Santa Rosa Jr, na região do Butantã, na zona oeste de São Paulo, sem respeitar os horários estabelecidos para começar a construção. Inclusive aos domingos, a britadeira começa a funcionar às 7h30, um desrespeito! O incômodo é muito grande, pois estão nos privando do único dia de descanso! Tenho 77 anos e está muito difícil para mim. No começo da obra, o chão da minha cozinha soltou inteiro e eles não assumiram nada. Peço ajuda de vocês.”

Leitora reclama de obras causadas por obras na região do Butantã. Foto ilustrativa.

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, informa que para o endereço informado há uma solicitação para atendimento no sistema de fiscalização, que está incluído na próxima ação para a região. A data não é informada para não atrapalhar as vistorias. É muito importante que os munícipes utilizem o Canal SP156 para incluir suas solicitações no cronograma de trabalho da administração municipal. A população pode solicitar os serviços da Prefeitura por meio do Portal 156, acessível no site, no aplicativo SP156 e através da central de atendimento telefônico no número 156.”

