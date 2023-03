Campo Belo: Leitor reclama de semáforo no amarelo piscante

Luiz Felipe Rosa cobra o conserto de semáforo na Rua Vieira de Morais com a Rua Antônio de Macedo Soares, no Campo Belo, na zona sul de São Paulo.

( Foto: Pixabay)

Reclamação de Luiz Felipe Rosa: "Quero reclamar sobre defeito em semáforo. De uns tempos para cá, é muito comum encontrar o farol do cruzamento da Rua Vieira de Morais com a Rua Antônio de Macedo Soares, no Campo Belo, na zona sul de São Paulo, em amarelo piscante. Caso seja um problema técnico, já passou da hora de se fazer o reparo. Porém, já escutei que pode ser uma opção da prefeitura de São Paulo para favorecer o fluxo de veículos. Se for assim, deveriam repensar porque o movimento ali é intenso, há carros estacionados próximo ao cruzamento, o que dificulta a visualização dos motoristas e, para os pedestres, é um perigo a falta de sinal. Espero que ou consertem ou repensem. Peço ajuda do jornal para que a queixa seja solucionada o quanto antes. Obrigado.

Resposta da prefeitura de São Paulo: "A prefeitura de São Paulo, por meio da Ilumina SP, informa que, em razão das chuvas, os semáforos podem apresentar falhas temporárias. Equipes da Ilumina SP estiveram no encontro entre as ruas Vieira de Morais e Antônio de Macedo Soares, verificaram o funcionamento e acionaram a equipe de manutenção preventiva para posterior revisão de todos os equipamentos do cruzamento, a fim de se evitar novas falhas."

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por sua vez, afirma que o semáforo em questão apresentou falha de amarelo intermitente. A manutenção foi acionada e o semáforo foi restabelecido. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

