Carnaval de rua: leitor reclama de falta de sinalização por parte da Prefeitura de SP

Jairo T. Hidal afirma que, apesar de estar feliz com a volta do carnaval de rua, está descontente com a falta de sinalização neste ano durante os dias de folia. Em anos anteriores, havia mais agentes de trânsito nas ruas, segundo ele.

Foto: Hélvio Romero/Estadão

Reclamação de Jairo T. Hidal: "Com enorme alegria tivemos a volta dos blocos de carnaval de rua, após um longo período sem estas celebrações devido a pandemia. No entanto, este ano a Prefeitura do Município de São Paulo mostrou um enorme desprezo pelos moradores dos locais, por onde estes festejos ocorreram no último dia 11. Em anos anteriores, havia um zelo especial para proteger direitos mínimos dos munícipes. Neste ano, não houve informação prévia de que este evento ocorreria. Não havia nenhuma sinalização em vias públicas. Em três horas que fiquei preso no trânsito, eu não encontrei nenhum agente de trânsito ou da prefeitura. Em todos os anos anteriores, havia a proteção e um acesso para os moradores chegarem a suas residências e neste não havia absolutamente nada. Sou um médico de 68 anos, que foi cedo ao hospital onde trabalho e após três horas de tortura abandonei meu carro, onde pude, e fiz uma longa caminhada até meu lar. Fico antecipadamente grato se puderem fazer chegar esta mensagem aos dirigentes da nossa querida cidade."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), afirma que desde o sábado de pré-carnaval, 11, vem monitorando todas as regiões do circuito do carnaval de rua com agentes de trânsito posicionados nos principais corredores onde há desfiles autorizados. As informações sobre bloqueios, desvios e rotas alternativas estão no link. As equipes de campo da companhia atuam para garantir a segurança de foliões e condutores, mitigando os impactos da passagem dos blocos para a fluidez do trânsito. Além do efetivo em campo, o monitoramento da CET é feito através de uma Sala de Estratégias ativada em sua Central de Operações e frequentada por representantes de outros órgãos envolvidos na organização do Carnaval paulistano, como as subprefeituras, limpeza urbana, segurança pública, etc. Desde o dia 11, mais de 300 blocos percorreram as ruas e avenidas da capital. Conforme os bloqueios vão sendo ativados e desativados, e os blocos se movimentando, a CET também divulga as informações em tempo real pelo seu perfil oficial no Twitter. É possível acompanhar as alternativas, desvios e bloqueios em toda a cidade pelas redes sociais da Companhia e utilizar plataformas/aplicativos de cálculo de rotas e trajetos, como Waze, que são abastecidos com informações de interdições e desvios em tempo real."

