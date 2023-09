Carrefour: leitor cobra resposta para furto de carro em unidade de supermercado

Maycon Douglas dos Santos afirma que o carro do seu tio foi furtado dentro do estacionamento do Carrefour Dom Pedro, em Campinas, interior de São Paulo. Ele pede que a rede de supermercado resolva o caso.

Reclamação de Maycon Douglas dos Santos: “O motivo do meu contato é para relatar que o veículo do meu tio Levi Ramos dos Santos foi furtado dentro do estacionamento do Carrefour Dom Pedro, em Campinas, interior de São Paulo. Informamos o segurança do estacionamento, imediatamente, e ele nos passou dois e-mails inexistentes e um número de telefone que ninguém atende. Por isso, eu peguei na internet diversos contatos para ver se alguém nos entrega alguma resposta sobre o que o supermercado pode fazer. Tenho o boletim de ocorrência que foi aberto, documento do carro e nosso comprovante de endereço. Gostaria de ajuda do Estadão para tentar solucionar este caso e ser ressarcido pelo prejuízo enfrentado pelo meu tio. Como disse, já entramos em contato com o supermercado para tentar resolver a situação. Queremos que tudo seja esclarecido o quanto antes. Muito obrigado.”

Resposta do Carrefour: “Informamos que a rede entrou em contato com o cliente solicitando os documentos pendentes para a abertura do sinistro. Assim que tivermos mais informações, entraremos novamente em contato.”

Leitor cobra resposta para furto de carro em unidade de supermercado. Foto: Pixabay

Para regiões metropolitanas, o consumidor pode ligar para o número (11) 3004-2222. Para demais regiões, o telefone de contato é o 0800-718-2222. O horário de atendimento é de segunda a domingo, das 8 horas às 21 horas. Para dúvidas sobre o site, também está disponível o telefone 3003-2099. Neste caso, o horário de atendimento é de segunda a sábado, das 9 horas às 21 horas. Exceto feriados nacionais.

