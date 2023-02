Carros estacionados em via pública atrapalham visão de motoristas, diz leitor que cobra solução da CET

Marta Santana reclama que motoristas estão com dificuldade de acessar a Rua Cembira, no Parque Residencial d' Abril, na zona leste de São Paulo, em razão de carros estacionados na esquina que atrapalham a visão deles.

Reclamação de Marta Santana: "Como moradora da região, gostaria de pedir auxílio para um problema de trânsito já enfrentado há anos. Na esquina da Rua Ingazeira com a Rua Cembira, no Parque Residencial d' Abril, na zona leste, carros param na ladeira da rua e não conseguem ter a visão de veículos que vem pela direita da Rua Cembira, por causa de carros que ficam parados quase na esquina. Não me recordo de ver placas de proibido estacionar, mas creio que a CET deveria avaliar o local. É muito perigoso, além de ser uma ladeira, a visão prejudicada atrapalha ainda mais motoristas de carros e de ônibus que fazem este trajeto. Agradeço a atenção do jornal para tentar ajudar a resolver o meu problema."

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): "Em atenção à situação reclamada pela leitora Marta Santana, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) afirma que, em vistoria técnica e análise de dados, constatou os problemas apontados e elaborou um projeto de proibição de estacionamento na Rua Cembira, cruzamento com a Rua Ingazeira, com objetivo de melhorar as condições de visibilidade e segurança pelo local. Ele será implantado conforme cronograma de serviços da Companhia."

