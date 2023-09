Cartão de estacionamento para idoso: leitor reclama de dificuldade para conseguir o benefício

Horácio Nelson Carlini afirma que não está conseguindo obter o cartão de estacionamento para idoso na cidade de São Paulo.

Reclamação de Horácio Nelson Carlini: “Já não sei mais o que fazer para conseguir o cartão de estacionamento para idoso. Fiz duas solicitações de cartão do idoso para estacionamento e a primeira foi indeferida por não ter enviado o comprovante de identidade. A segunda, feita exatamente igual a primeira, foi indeferida porque o arquivo digital chegou danificado (não entendi, se fosse corrompido, até entenderia). Eu tenho 79 anos de idade e fico enfrentando essa burocracia incrível para conseguir um benefício que é por direito do cidadão. Não sei mais o que fazer. Gostaria de auxílio do Estadão para tentar resolver este problema definitivamente.

Leitor reclama de dificuldade para conseguir o cartão de idoso para estacionamento. Foto: Pixabay

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que há duas solicitações de cartão idoso para Horácio Nelson Carlini. Ambas as solicitações foram indeferidas corretamente, uma vez que o arquivo enviado como documento de identidade está danificado/corrompido (ambos os termos estão corretos). Possivelmente o munícipe utilizou o mesmo arquivo para solicitar as duas autorizações e, portanto, o arquivo foi enviado corrompido/danificado duas vezes. A sugestão é que o arquivo seja salvo em formato PDF, e a solicitação seja realizada novamente por meio do link. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

