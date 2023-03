Casas Bahia: Leitor cobra reembolso de compra cancelada há três anos

Daniel Mendes Ferraz de Almeida relata que comprou uma mesa pelo site das Casas Bahia, no entanto, decidiu cancelar a compra em razão da demora na entrega. Três anos depois, ainda não foi reembolsado.

Foto: Pixabay / Mediamodifier

Reclamação de Daniel Mendes Ferraz de Almeida: "Gostaria de pedir o auxílio sobre uma compra realizada com a loja Casas Bahia. Eu fiz a compra de uma mesa de escritório com a empresa Casas Bahia em 15 de janeiro de 2020, por meio de loja online. Com a demora na entrega, eu solicitei o cancelamento da compra no dia 19 de fevereiro de 2020. Desta forma, a compra foi cancelada e não houve entrega. Eu entrei com o pedido de reembolso que nunca aconteceu. Por inúmeras vezes entrei em contato com as Casas Bahia, por meio do chat de atendimento do site, porém sempre deram um novo prazo e nunca efetuaram o estorno. Hoje, três anos depois, eu peço a ajuda do SP Reclama para que essa questão seja resolvida. Hoje em dia, no site, eles mostram que a devolução foi rejeitada, pois os dados bancários são inconsistentes. Eles informam que minha conta é de banco em Brasília. Nunca tive conta nesse banco nem nunca informei tal conta para devolução do pagamento. Fico no aguardo de uma resposta da empresa para que eu possa informar minha conta bancária atual e que finalmente, após três anos, eu tenha meu dinheiro de volta. É inadmissível que a empresa demore todos esses anos para resolver a questão do meu reembolso, mesmo eu tendo informado desde o início que o cancelamento ocorreu por causa de demora na entrega. Se não fosse isso, eu não teria solicitado o cancelamento da compra. Desta forma, só quero o que é meu por direito. Solicito que seja feito o reembolso do valor que paguei para a empresa. Agradeço desde já pela ajuda."

Resposta das Casas Bahia: "Houve atraso no pagamento, mas o reembolso foi efetuado. O consumidor foi orientado. Permanecemos à disposição para mais informações."

