Casas Bahia: leitora reclama de atraso na entrega de mercadorias

Maria Victoria Freeland Thompson afirma que comprou dois espelhos pelo site das Casas Bahia. Ela não recebeu a entrega e solicita ressarcimento.

Reclamação de Maria Victoria Freeland Thompson: “Recentemente fiz uma compra de dois espelhos de corpo inteiro na loja virtual das Casas Bahia. O prazo de entrega não foi respeitado pela empresa. Após a data, os espelhos não foram entregues e entrei em contato com a loja para saber o status da entrega. Para a minha surpresa, eles disseram que o fornecedor dos espelhos não poderia fornecer os produtos, pois já havia vendido. Disse que tudo bem, no entanto, gostaria de reembolso. Como uma parte do pagamento foi utilizado cartão-presente, disseram que o valor seria retornado como um “vale” no meu perfil da loja em quatro dias úteis. Isso deveria ter ocorrido, mas não ocorreu. Pois bem, eu liguei novamente e fui informada que deveria ligar para outro telefone, o que fiz. No outro número de contato, também fornecido pelas Casas Bahia, veio a contradição. Eu fui informada que os espelhos estavam a caminho da minha residência. Claramente, está havendo uma tremenda falta de comunicação entre as partes e o meu reembolso está pendente desde então. Gostaria de ajuda deste jornal para eu poder ter os meus direitos garantidos como consumidora. Tenho todos os números de protocolos dos telefonemas que fiz para as Casas Bahia. A única coisa que estou pedindo é que meu direito como consumidora seja respeitado pela empresa, somente este é o meu pedido. Muito obrigada.”

Leitora reclama de atraso na entrega de mercadorias. Foto: Pixabay

Resposta das Casas Bahia: “O valor do pedido foi reembolsado por meio de um voucher. A cliente foi contatada e está de acordo. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

