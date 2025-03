Cemitério da Consolação: leitor cobra serviços de manutenção

Reclamação de Ricardo Fajnzylber: “Gostaria de reportar sobre o abandono do Cemitério da Consolação. Inaugurado em 15 de agosto de 1858, o Cemitério da Consolação, localizado na Rua da Consolação, 1660, é o mais antigo da cidade de São Paulo. Abandono e sujeira: as vias internas estão esburacadas e tomadas por sujeira, enquanto vários jazigos foram vandalizados, com ossadas expostas. Registros desatualizados e precários: apesar de sua importância histórica, os registros dos jazigos ainda estão em papel, organizados em pastas desordenadas e frágeis, método incompatível com a preservação adequada de informações tão relevantes. Falta de manutenção: limpeza básica e ações simples de preservação foram negligenciadas, mesmo sendo medidas que não dependem de aprovação de órgãos de patrimônio.”

Resposta da Consolare: “A Consolare, administradora do cemitério, reafirma seu compromisso com a preservação e manutenção do Cemitério da Consolação, um patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Diante disso, esclarecemos algumas das ações realizadas na unidade. O plano de restauro do cemitério já foi elaborado e prevê a recuperação dos dois pórticos, da capela, dos muros, do vestiário e da pavimentação. A concessionária aguarda a autorização dos órgãos competentes para dar início às obras, em conformidade com as normativas de tombamento da unidade. A zeladoria segue um cronograma contínuo de limpeza e conservação, com a remoção de aproximadamente 25 toneladas de resíduos por mês. Para mitigar atos de vandalismo, a segurança foi reforçada com a instalação de câmeras de monitoramento e o aumento das rondas internas. Além disso, a Consolare mantém um trabalho ativo para contatar os responsáveis pelos jazigos. Atualmente, cerca de 1.270 jazigos estão em situação de abandono. Para alertar as famílias sobre a necessidade de regularização, são realizadas campanhas nas redes sociais, além da divulgação por meio de cartazes informativos e publicações em jornais de grande circulação. A concessionária também investe em tecnologia para valorizar o espaço e enriquecer a experiência dos visitantes. Em parceria com a empresa Memória Viva, o projeto e-Lápide já disponibilizou 40 QR Codes com informações sobre túmulos históricos, e mais 60 estão sendo implementados, totalizando 100 e-Lápides. Esse serviço também pode ser contratado pelos munícipes para homenagear seus entes queridos. Além disso, a modernização dos registros do cemitério está em andamento, com a digitalização dos arquivos físicos. Para facilitar a localização dos jazigos tombados, um mapa impresso é disponibilizado. O Cemitério da Consolação é um espaço de memória e cultura. Por isso, a Consolare promove iniciativas gratuitas que aproximam a população desse patrimônio, como os passeios culturais conduzidos pelo ex-coveiro Francivaldo Gomes (Popó), que há mais de 20 anos atua na unidade mediando as visitas. A Consolare segue trabalhando para aprimorar os serviços oferecidos, sempre em conformidade com os trâmites administrativos e as normativas de tombamento histórico.”

