Certidão de Tempo de Contribuição: leitor questiona demora na emissão de documento

Jorge Lúcio Ferreira relata que desde fevereiro deu entrada no pedido de Certidão de Tempo de Contribuição. Ele questiona a demora na expedição do documento.

Reclamação de Jorge Lúcio Ferreira: “Por favor, solicito esclarecimento sobre minha Certidão de Tempo de Contribuição devido à demora na expedição da mesma. O pedido para o processo começou em fevereiro de 2023, quando foi constatada uma portaria de categoria em aberto. A solicitação foi feita na escola no dia 17 de fevereiro e na mesma data fui até a diretoria de ensino de Americana. Após dois meses, como não tinham dado baixa na categoria S, providenciei outro documento para exclusão da mesma. Ao chegar na diretoria, a funcionária me informou que havia um documento lá desde fevereiro e que iria usar o mais antigo, pois estava parado há 2 meses. Depois de uma semana, pude pedir os documentos na escola sede, que encaminhou após 15 dias. No dia 2 de maio deste ano, dei entrada no pedido da Certidão de Tempo de Contribuição e até a presente data nada foi resolvido e estou precisando com urgência para pedir minha aposentadoria no INSS, pois eles não aceitam pedidos de aposentadoria com pendência de documentos. Sendo que faz mais de nove meses que estou aguardando a minha certidão. Se necessário, posso enviar todos os documentos que comprovam desde o início as datas mencionadas acima.”

Leitor questiona demora na emissão de Certidão de Tempo de Contribuição. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP): “A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informa que a solicitação está em fase de análise na SPPREV. Assim que o documento for homologado, o requerente será avisado por e-mail sobre o andamento do processo para conclusão do pedido de aposentadoria. Não há recomendação, por parte da Seduc, de que os requerentes peçam exoneração do cargo para tentar agilizar o processo de aposentadoria pelo INSS. A Diretoria de Ensino de Americana permanece à disposição para esclarecimentos.”

O leitor foi orientado a entrar em contato novamente, caso a solicitação demore para ser analisada.

