CET: leitora reclama de semáforos queimados no Jardim São Sebastião

Simone Oliveira afirma que há vários semáforos queimados na Avenida Imperador, na altura do número 900/1800, no bairro Jardim Sebastião, na zona leste de São Paulo. Ela cobra posicionamento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Reclamação de Simone Oliveira: “Gostaria de pedir ajuda do jornal para um problema ocasionado na sinalização de vias da cidade. Há vários semáforos queimados na Avenida Imperador, na altura do número 900/1800, no bairro Jardim Sebastião, na zona leste da cidade de São Paulo. É preciso verificar, pois fica muito perigoso para pedestres. Há muitos idosos e crianças na região. E quando os semáforos estão queimados, os carros e as motos passam em alta velocidade, não dando vez para os pedestres. Peço que a agentes da CET venham até o local.”

Leitora reclama de semáforos queimados no Jardim São Sebastião. Foto ilustrativa. Foto: yalcinsonat/Adobe Stock

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A CET informa que um agente esteve no local na manhã desta quinta-feira (23) e constatou que os equipamentos funcionavam normalmente. Os agentes permanecem monitorando as condições da via e, em caso de falha, a manutenção é acionada. A população pode informar sobre as questões de trânsito por meio do 156.”

Em contato com a leitora, posteriormente, ela informou que a situação foi normalizada, mas pediu que haja monitoramento, principalmente após fortes chuvas, quando, em geral, o problema costuma ser ocasionado.

