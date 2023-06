Chácara Monte Alegre: Leitor cobra realização de serviço de tapa-buraco

José Roberto Prado se queixa de buracos na Rua Deputado Martinho Rodrigues, Rua Guilherme Ashbar Neto e adjacências, na Chácara Monte Alegre, na zona sul de São Paulo.

Reclamação de José Roberto Prado: “Não dá para entender o critério utilizado pela prefeitura de São Paulo para promover a operação tapa buracos nos bairros. A minha rua, Deputado Martinho Rodrigues (moro no número 374), tem inúmeros ‘calombos’ e buracos. Ela precisa passar por uma reforma, assim como a Rua Guilherme Ashbar Neto e adjacências, na Chácara Monte Alegre, na zona sul de São Paulo.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), realizou uma vistoria na Rua Deputado Martinho Rodrigues e constatou a necessidade dos serviços de tapa-buraco. Os reparos foram incluídos no cronograma. Hoje, o serviço leva, em média, sete dias da solicitação até a conclusão do reparo. Em 2017, eram 121 dias. Uma redução de 95%.”

Trecho de asfalto danificado em cima de faixa de pedestre no centro da cidade. Foto tirada em fevereiro de 2020. Foto: Hélvio Romero/Estadão

Informações complementares

A SMSUB elaborou, em 2019, o Manual de Especificação Técnica para a Operação Tapa-Buracos. O documento traz especificações técnicas, como o “requadramento”, ação na qual se recorta um quadrado maior do que o buraco, corrigindo não apenas a erosão, mas toda a parte comprometida em volta do perímetro, garantindo a maior durabilidade do serviço - nunca antes realizado na cidade.

A execução conta com equipamentos mais modernos, como o caminhão térmico capaz de manter a temperatura adequada da massa asfáltica, a adoção de nova logística de operação que torna os procedimentos mais eficientes e o treinamento das equipes que realizam os serviços. As equipes de tapa-buraco foram acionadas para vistoriar os endereços mencionados na região do Butantã, e havendo necessidade, os serviços serão executados.

A população pode solicitar o serviço de tapa-buraco por meio do Portal 156, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.

