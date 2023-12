Claro: leitor questiona cobrança por serviço não contratado

Walter Moura pede auxílio para resolver cobranças indevidas de serviços por parte da Claro.

Reclamação de Walter Moura: “Gostaria de ajuda para relatar algo que está acontecendo junto a um pacote que tenho com a operadora de telefonia Claro. Trata-se de uma cobrança indevida, a qual não tenho nenhum conhecimento e reforço que nunca contratei nada do tipo. A Claro, a fim de aumentar o seu faturamento, vem incluindo mensalmente na minha fatura, de forma desonesta. A assinatura de um serviço intitulado TELECINE OLD no valor de R$ 40, o qual desconheço totalmente considerando que nunca contratei tal serviço. Ao questionar tal cobrança, recebi uma explicação sem sentido. É importante esclarecer que firmei, conforme contrato em meu poder, um pacote de serviços com a Claro em fevereiro de 2012 e nunca solicitei ao longo desses 11 anos nenhum serviço adicional. Assim sendo e tendo em vista que só agora me atentei para tal cobrança exijo a devolução de todas as cobranças efetuadas com esse título.”

Leitor questiona cobrança por serviço não contratado. Foto ilustrativa. === Foto: Adobe Stock

Resposta da Claro: “Em atenção à mensagem do Sr. Walter, a Claro informa que, em contato com o cliente, as questões citadas foram esclarecidas. Pemanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Posteriormente, o leitor foi informado que, caso a situação permaneça, pode entrar novamente em contato para nova solicitação.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.

Continua após a publicidade