Claro: Leitor reclama de cobranças indevidas feita pela operadora

José Corpo afirma que tem recebido diversas ligações ao longo do dia da Claro fazendo cobranças sobre um cliente o qual ele nunca ouviu falar. Reclamação de José Corpo: "Como assinante há cerca de 20 anos do jornal O Estado de São Paulo, venho por meio da presente mensagem para solicitar ajuda com relação a um problema com a operadora Claro. Quero que façam uma publicação de uma reclamação contra a Claro que está me prejudicando muito em todos os aspectos. Há mais de um mês, tenho recebido telefonemas no meu celular cerca de quatro até dez vezes por dia dizendo que é da Claro e que precisam retirar um equipamento em nome de um tal fulano, o qual simplesmente eu não conheço. Dizem o nome completo, que não conheço. Nunca foi desta pessoa o meu celular, que tirei zero com chip há mais de 15 anos. Sempre usam um telefone diferente, eu bloqueio, mas não adianta, usam outro número e assim tenho mais de 60 telefonemas. Pago todas as contas em dia, nunca atrasei. Nada tenho a ver com esse indivíduo. No começo atendia uma pessoa e eu explicava tudo. A pessoa ficava de tomar providência e anotar. De uns tempos pra cá, agora é só por gravação e pedem para digitar dois se nada tem a retirar. Eu digito dois, mas de nada adianta, pois voltam a ligar seguidas vezes e sempre respondo a mesma coisa. Fiz reclamação pelo atendimento da Claro, pela ouvidoria e pelo chat da operadora. Não obtive nenhum retorno, ou seja, nenhuma solução para este incômodo que venho enfrentando há um bom tempo."

Leitor reclama de cobranças indevidas. Foto: Fábio Motta/AE Resposta da Claro: "A Claro informa que entrou em contato com o Sr. José, realizou os ajustes necessários e continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento."