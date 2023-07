Claro: leitor reclama de ligações indevidas que recebe da operadora

José Corpo afirma que está recebendo ligações indevidas da Claro referente a um agendamento da operadora e que consta anotação para retirada de equipamento em nome de Cledenilson Rodrigues dos Santos.

Reclamação de José Corpo: “Há cerca de dois meses tenho recebido no meu celular cerca de quatro até dez telefonemas por dia de uma gravação eletrônica dizendo que é do agendamento da Claro e que consta anotação para retirada de equipamento em nome de Cledenilson Rodrigues dos Santos com a opção de que se não tem nada para retirar informe pelo ‘2′. Faço a informação, mas de nada adianta, repetem, repetem e repetem. Bem, eu bloqueio o número, mas de nada adianta pois eles usam outro número, e assim por diante. Sempre a mesma coisa. Tenho anotado 60 ou mais telefones diferentes. Pior, é que sempre há números diferentes. Não tem jeito. Há cerca de 10 dias, ligou uma mulher da Claro, dizendo que iria encerrar tais chamadas. Tenho, inclusive, mensagem dela. De fato, parou por uns dias. Agora, novamente voltaram as ligações. Fiz várias queixas conforme abaixo, mas de nada adiantou. Solicito por gentileza fazer essa publicação da minha reclamação com o intuito de quem sabe a Claro parar com esses telefonemas, pois esse celular e chip são meus há mais de 15 anos, tirados ‘zero’ e nunca pertenceu a esse tal de Cledenilson. Agradeço suas providências.”

Leitor reclama de ligações indevidas que recebe da operadora. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Resposta da Claro: “A Claro informa que entrou em contato com o Sr. José e realizou os procedimentos necessários. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento”.

