Claro: leitor se queixa de atendimento de empresa de telefonia

Vanessa Bernardina Santos Dervage afirma que realizou a portabilidade da Oi para a Claro. Na ocasião, precisou fazer um plano pós, o qual cancelou depois. No entanto, sua linha pré ficou sem sinal e teve a informação da operadora de que precisava pagar para ter a linha restabelecida.

Reclamação de Vanessa Bernardina Santos Dervage: “No ano passado, resolvi optar por fazer a portabilidade da Oi para Claro e na loja me deram uma única opção (fazer um plano controle). No caso, todo mês geraria uma fatura e eu mesmo sem tantas condições aceitei, pois eu não queria perder esse número, que já tenho há mais de quinze anos. Desta forma, eu aceitei essa portabilidade. Acontece que depois de um tempo, pedi para voltar para o plano pré e, por motivos financeiros, optei pelo cancelamento do plano. Tudo estava bem com o cancelamento realizado, mas, de lá para cá, no plano pré, eu não consigo realizar recargas, muito menos receber ou realizar chamadas. Com o passar do tempo, eu liguei para a operadora pedindo esclarecimento e me explicaram que no sistema foi feito o cancelamento do plano pós, no ano passado, e agora o número continua no meu nome e CPF, mas para eu ativar, eu preciso ir até uma loja da operadora Claro e pagar um valor de R$ 70. A minha reclamação é sobre isso, pois me passaram uma informação no início e agora estão me direcionando para ir até uma loja e pagar esse valor. Não tenho protocolo da ligação, pois ficaram de enviar para o meu email e até agora nenhuma mensagem. Agradeço pelo espaço para expor a minha total indignação e fico ao dispor para esclarecer qualquer dúvida.”

Leitor se queixa de atendimento de empresa de telefonia. Foto: Pixabay

Resposta da Claro: “A Claro informa que entrou em contato com a Sra. Vanessa Bernardina, realizou os ajustes e esclarecimentos necessários. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento.”

