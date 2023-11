Claro: leitor se queixa de cobrança indevida de operadora de telefonia

Arlei da Costa relata que descobriu uma cobrança indevida da Claro em seu nome. Ele tenta, mas sem sucesso, resolver este problema com a operadora de telefonia.

Reclamação de Arlei da Costa: “Eu descobri, depois de mais de um ano, uma cobrança indevida por uma linha telefônica móvel que nunca tive conhecimento e acesso. Eu, inclusive, protocolei reclamação na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em julho deste ano. 3. A Claro entrou em contato rapidamente, reconheceu o erro e se comprometeu a devolver os valores em 30 dias. Passados 40 dias e sem conseguir falar diretamente com a empresa, eu recorri novamente à Anatel. Mais uma vez, atendentes da Claro entraram em contato e pediram mais 30 dias. Ocorre que passados 60 dias não realizaram o reembolso, por isso, peço que publiquem essa reclamação. Eles investem muito em propaganda e vendem uma imagem que não corresponde à realidade com relação ao compromisso com o cliente. Agradeço pela atenção do jornal em tentar me ajudar a receber o reembolso pela cobrança indevida.”

Leitor se queixa de cobrança indevida de operadora de telefonia. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Claro: “Em atenção à mensagem do Sr. Arlei da Costa, a Claro informa que está em contato com o cliente para finalização do caso. Pemanecemos à disposição para mais esclarecimentos ao consumidor.”

Conforme o leitor, após contato com o Estadão, a operadora realizou o reembolso apenas da metade do valor. Ele ainda aguarda o pagamento do restante da cobrança indevida.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.

Continua após a publicidade