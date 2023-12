Claro: leitora reclama de dificuldade para cancelar contrato com a operadora

Daysi Coelho Pezenti reclama que cancelou os serviços da Claro, mas ainda está recebendo cobranças.

Reclamação de Daysi Coelho Pezenti: “Peço ajuda para resolver um problema com a operadora Claro. Pedi o cancelamento por duas vezes de um dos contratos que temos com a Claro e os atendentes não fazem o cancelamento. Quando ligamos de novo, eles dizem que não foi feito o cancelamento. Acho que são instruídos a não fazer e ficam gerando boleto. O aparelho já está na portaria desde o dia 7 de novembro e eles continuam gerando boleto. Gostaria de ajuda para entrar em contato com a empresa e solucionar este problema de forma definitiva.

Resposta da Claro: “Em atenção à mensagem da Sra. Daysi, a Claro informa que, em contato com a cliente, solucionou o caso. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Conforme a leitora Daysi Coelho Pezenti informou, posteriormente, o caso foi resolvido pela operadora de telefonia.

Contato com a Ouvidoria

Se você entrou em contato com a Central de Atendimento da Claro e seu pedido não foi solucionado ou respondido dentro do prazo, você pode acionar o canal da Ouvidoria.

O telefone da Ouvidoria da Claro é o 0800 701 0180. Ele funciona de segunda a sexta-feira das 8 horas às 18 horas (exceto feriados nacionais).

Lembre-se de ter em mãos o número de protocolo fornecido pela Central de Atendimento da Claro.

