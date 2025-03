Claro: leitora reclama de mau atendimento da operadora

Gabriela Loew afirma que a Claro entrou em contato para informar sobre a necessidade de troca de um decodificador da televisão. Técnicos vieram até a residência e realizaram a troca. O mesmo, porém, não estava funcionando. Os funcionários ficaram de retornar para corrigir a falha, mas não compareceram novamente ao local.

Reclamação de Gabriela Loew: “A Claro me ligou um dia dizendo que o decodificador da minha TV estava desatualizado e viriam trocar. Marcaram a visita para dia 14 de fevereiro entre 15 horas e 18 horas. Apareceram por volta das 20 horas, trocaram o decodificador, que não funcionou. Voltariam no dia 17 de fevereiro para substituir o que colocaram defeituoso, pois sábado e domingo não trabalham. Nunca mais voltaram. Marcaram para outras datas, mas sem comparecimento também. Com isso, como consumidora, estou sendo prejudicada. Desde então, sem televisão funcionando. Uma falta de respeito. Devo ressaltar que nunca pedi para trocar nada, pois a TV funcionava bem.”

Leia também Butantã: leitora cobra remoção de árvore tomada por fungos

Resposta da Claro: “Em atenção à mensagem da Sra. Gabriela, a Claro informa que entrou em contato com a cliente e confirmou a normalização e funcionamento do serviço.”

Se necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.

Leitora reclama de mau atendimento de empresa de telefonia. Foto ilustrativa. Foto: sindjelicmilos73/Adobe Stock

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.