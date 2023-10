Claro: leitora se queixa de ligações excessivas recebidas da operadora

Kátia Oliveira se queixa que está recebendo ligações indevidas da operadora Claro.Em um único dia, foram mais de 20 chamadas recebidas sobre promoções.

Reclamação de Kátia Oliveira: “Por favor, gostaria de relatar as ligações excessivas que venho recebendo no meu número de celular. Em um dia até as 16h, foram mais de 20 ligações. Isso mesmo, 20 ligações. É um descaso imenso com o consumidor praticado por esta empresa de telefonia. O produto oferecido, por uma voz gravada, é internet 1000 GB da Claro. Algumas vezes, ao atender, a ligação cai. Impossível bloquear o número porque eles não se repetem. Isso até me impede de atender ligações importantes, tamanho o incômodo. Tirei dois prints da minha tela do celular para ilustrar o que vem acontecendo.Também informo que tenho comprovante da inclusão da Claro no meu cadastro do Não Me Perturbe, feito em julho deste ano. Já pedi também para a Claro me descadastrar, sem sucesso. Muito obrigada pela ajuda desde já.”

Leitora reclama de ligações indevidas de operadora de telefonia. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Claro: “A Claro realizou tentativas, sem sucesso, de contato por telefone com o cliente para verificação. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento disponibilizados. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Em contato com a leitora, a mesma informou ao Estadão, posteriormente, que a operadora conseguiu falar com ela. Segundo ela, as ligações pararam. Caso volte a receber ligações excessivas, ela entrará em contato novamente.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.