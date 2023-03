Cobreq: Leitor cobra troca de pastilhas de freio com defeito

Douglas Dorival Russo Filho afirma que realizou as trocas das pastilhas de freio de seu veículo. Colocou da marca Cobreq, as quais apresentaram defeito. Ele solicita ajuda para resolver o caso.

Foto: Freedommail/Pixabay

Reclamação de Douglas Dorival Russo Filho: "Resolvi trocar as pastilhas de freio dianteiras do meu carro às vésperas de uma viagem. Pensando na segurança da família, optei pela pastilha mais cara, da marca Cobreq. A viagem transcorreu perfeitamente bem, com o sistema de frenagem funcionando perfeitamente e sem nenhum ruído. Detalhe interessante: o sistema de freios foi bem exigido, já que a viagem foi para Campos do Jordão, região serrana. Porém, oito dias depois, as pastilhas começaram a emitir ruído muito alto durante a frenagem, causando vergonha por onde passo e desconforto auditivo, já que possui uma deficiência auditiva que torna o meu ouvido direito extremamente sensível aos ruídos mais agudos. Continuei usando o carro esperando que o problema fosse momentâneo, mas o ruído persiste. Entrei em contato com o serviço de atendimento ao consumidor e fui informado que devo seguir os seguintes passos: Retirar as pastilhas e enviar para a loja onde comprei e a loja enviará as pastilhas para a Cobreq para análise. Por sugestão de atendente, o mecânico deve colocar pastilhas usadas (segurança do cliente em último lugar, não é Cobreq?) para eu continuar usando o carro (o que não vou fazer) ou deixar o carro parado na oficina. Conto com o apoio do Estadão para solucionarmos este caso rapidamente."

Resposta da Cobreq: "Sobre o encerramento do caso abaixo recebido, já foi tudo acertado com o consumidor. Ele aceitou e já tem as peças novas em mãos para o veículo. Estamos à disposição, caso ainda tenha alguma dúvida. Agradecemos a consideração."

