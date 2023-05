Comgás: Leitor cobra a instalação de gás encanado

Newton Ferreira Campanha afirma que fez uma consulta junto a Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) sobre a instalação de gás encanado. Em 6 de novembro de 2018, recebeu a visita da equipe da empresa, a partir daí nada mais foi feito. Ele cita que todos os logradouros em volta possuem gás encanado, mas a rua onde mora foi deixada de lado.

Reclamação de Newton Ferreira Campanha: "Fiz uma consulta junto a Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) sobre a instalação de gás encanado. Em 6 de novembro de 2018, recebi a visita da equipe da Comgás, a partir daí nada mais foi feito. Vale citar que todos os logradouros em volta possuem gás encanado: Avenida Mutinga, Avenida Agenor Couto de Magalhães, Rua Maria Lúcia Duarte, Rua Luiz Cunha. O meu logradouro, Rua Joanésia, inicia na altura do número 109, da Avenida Agenor Couto de Magalhães. A Rua Joanésia, também na Vila Pirituba, na zona sul de São Paulo, possui numeração oficial do 1 ao 107 - lado ímpar - e do 2 ao 100 - lado par. Fomos esquecidos pela empresa Comgás. Na última consulta a Comgás quer cobrar o preço do projeto, fora as cobranças da instalação interna mais custos do uso mensal. A falta de interesse da Comgás é porque são poucas residências, mas estamos sitiados por logradouros todos com gás encanado. Por favor, avalie nossa solicitação e nos auxilie quanto a uma resposta positiva sobre o projeto e a instalação dos gás encanado.Estou à disposição para eventuais esclarecimentos se for caso."

Leitor cobra a instalação de gás encanado na rua onde mora. Foto: Pixabay

Resposta da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás): "A concessionária informa que a expansão da rede de distribuição de gás natural encanado segue as normas da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp). De acordo com o parágrafo 1º do artigo 5º da Deliberação 732/2017 da agência, a expansão e ligação só devem ser feitas quando forem técnica e economicamente viáveis. Caso haja alguma inviabilidade, a ligação pode ser realizada mediante a participação financeira da parte interessada, que ficará responsável pelos custos da parte não viável da obra (conforme determina o parágrafo 2o do mesmo artigo 50 da Deliberação 732). Sobre o projeto na Rua Joanésia, a empresa esclarece que realizou os estudos técnicos e financeiros que concluíram que a expansão é economicamente inviável. A concessionária já comunicou ao solicitante o valor do investimento relativo à parte não economicamente viável da obra e que contempla a instalação de 108 metros de tubulação externa. Caso o solicitante não aceite a proposta, a concessionária enviará à Arsesp a fundamentação econômico-financeira para justificar a inviabilidade da obra."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.