Concessionária Renault: leitor reclama de mau atendimento após carro dar defeito

Vinicius Morais afirma que comprou um carro usado na concessionária Renault Itavema da Avenida Gastão Vidigal, em São Paulo. O veículo, posteriormente, apresentou defeito em uma viagem. Ele levou em uma concessionária da Renault na cidade onde estava. Tentou contato com a concessionária onde comprou o carro, mas sem sucesso.”

Reclamação de Vinicius Morais: “Gostaria de solicitar auxílio para a solução de um problema referente a compra de um automóvel Renault Kwid usado da concessionária Renault Itavema da Avenida Gastão Vidigal, em São Paulo. Após a entrega do automóvel revisado pela concessionária no fim de março, ao rodar entre Blumenau e Itajaí, municípios de Santa Catarina, o sistema de freio de uma das rodas perdeu um dos parafusos e caiu, deixando o carro completamente sem freio. Meu filho, que dirigia o veículo em baixa velocidade, conseguiu parar, apesar do imenso susto. Encaminhamos o automóvel à concessionária Renault de Itajaí para reparo. A vendedora da Itavema pediu nota com o valor (R$ 2.348) e não deu mais notícia, apesar de meus contatos insistentes até com o diretor da rede.”

Leitor reclama de mau atendimento após carro dar defeito. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Renault: “A informação passada pelo serviço de atendimento ao consumidor é que o caso já foi resolvido.”

Retorno de Vinícius Morais sobre retorno da empresa: “A Itavema me reembolsou. A Renault do Brasil, para quem também o caso foi informado, pressionou a concessionária e fez o acompanhamento do reembolso. Obrigado.”

