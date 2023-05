Correios: Leitor reclama de atraso na entrega de mercadoria

Foto: Rafael Arbex/ Estadão Reclamação de Henri Chalabi: "Minha mulher recebeu notificação dos Correios dizendo que uma encomenda não tributável estava retida nos Correios de Curitiba, aguardando pagamento para realizar a remessa para o endereço em São Paulo. O pagamento de R$ 15,85 foi feito prontamente no dia 8 de março deste ano (temos o comprovante) e a agência dos Correios aqui na Avenida Pacaembu, na zona oeste da cidade, situada perto da nossa casa, nos orientou a rastrear a encomenda pelo site. Depois de várias tentativas de infrutífero rastreio, voltamos à agência dos Correios na Avenida Pacaembu para resolver a situação. Apesar de muito bem atendidos, eles dizem que a encomenda aparece como entregue, o que não ocorreu. Falamos com o nosso carteiro, que também não soube explicar o ocorrido. Tentamos reclamar pelo site dos Correios, o que é impossível, pois as respostas são formatadas e não resolvem o problema, insistindo que a encomenda foi entregue. Tentamos contato telefônico com os Correios, mas eles não atendem. O código da encomenda é dado como produto entregue, como, repito, não ocorreu. Peço ajuda para resolver este problema." Resposta dos Correios: "Para que a empresa possa apurar pontualmente o caso, é necessário o registro de uma manifestação formal nos canais de relacionamento dos Correios. Até o momento, não identificamos nenhum pedido de informação sobre o objeto citado. Todas as informações serão prestadas diretamente ao cliente. A empresa segue à disposição pelos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades), ou pelo Fale Conosco, no site. Atenciosamente."