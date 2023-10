Cracolândia: leitor cobra punição sobre furto e destruição de câmeras do programa Smart Sampa

Mauro Ribeiro Gamero se queixa de que câmeras do programa Smart Sampa que estão sendo instaladas estão sendo vandalizadas e furtadas por dependentes químicos na região da Cracolândia nos últimos meses. Também cobra punição aos responsáveis.

Reclamação de Mauro Ribeiro Gamero: “Moradores do centro de São Paulo têm relatado, nos últimos meses, que as câmeras do programa Smart Sampa que estão sendo instaladas estão sendo vandalizadas e furtadas por dependentes químicos na região da Cracolândia, equipamentos que deveriam monitorar e combater a violência. Enquanto autoridades têm a opinião de que o furto de câmeras de vigilância, em plena luz do dia e em frente a todos na área denominada Cracolândia, demonstra o temor dos criminosos, eu penso exatamente o contrário, que eles estão cientes de que não haverá punições ou consequências para eles.”

Na foto, movimentação do fluxo na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Foto: Werther Santana/Estadão - 12/10/23

Resposta da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU): “A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), por meio do Programa Smart Sampa, informa que as instalações das câmeras estão em fase inicial e os equipamentos que estão sendo fixados ainda não estão em funcionamento. As câmeras passarão a operar na captação e monitoramento das imagens até o fim de outubro deste ano, conforme previsto no edital. A empresa contratada é responsável por reparos, manutenção ou substituição dos equipamentos que venham a ser danificados ou furtados, não havendo nenhum custo à gestão municipal. Também estuda a melhor maneira de conter todo tipo de vandalismo até que o programa esteja em pleno funcionamento, de modo que não seja comprometida a qualidade e segurança dos equipamentos instalados na cidade. A SMSU destaca, ainda, que o programa prevê o funcionamento integrado de 20 mil câmeras em toda a capital até 2024, sendo 3,3 mil delas destinadas à região central da cidade de São Paulo.”

