CRLV: Leitora reclama de dificuldade para acessar certificados emitidos

Pérola Rawet Heilberg afirma que pagou o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) , mas não consegue ter acesso aos certificados emitidos.

Reclamação de Pérola Rawet Heilberg: “Em janeiro paguei o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) dos meus dois automóveis, crendo que os documentos chegariam pelos Correios, como em todos os anos anteriores. Acontece que este ano o Detran resolveu que cada pessoa deve buscar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) pelo aplicativo. Baixei o aplicativo, mas meus carros estão em nome de pessoa jurídica. Não consegui de jeito nenhum acessar esse documento. Peço encarecidamente que me ajudem a conseguir tais documentos. Ou me falem o que devo fazer.”

Resposta do Detran-SP: “O Detran-SP informa que, desde a resolução Contran Nº809, de 15 de dezembro de 2020, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é disponibilizado de forma digital, após o pagamento da taxa correspondente ao licenciamento. Para acesso ao documento, o condutor pode realizar o cadastro no site do Detran. Se o veículo estiver registrado em nome de pessoa jurídica, será preciso realizar o cadastro com o número do CNPJ. Para sanar possíveis dúvidas, o órgão estadual de trânsito ainda disponibiliza vídeos tutoriais, que podem ser acessados no link. E ainda há a possibilidade de realizar a emissão de uma cópia do documento via Poupatempo. O veículo em questão está com a documentação disponível após a atualização das informações do último recall, obrigatório, realizado pela montadora.”

