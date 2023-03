CVC: Leitor cobra reembolso por viagem cancelada em razão da pandemia da covid-19

GiovanniCelestre comprou em 2019 um pacote aéreo e terrestre para a China. Com a pandemia, decidiu cancelar a viagem. Ele disse que ainda não recebeu todo o reembolso que deve ser feito pela agência de viagens.

Reclamação de GiovanniCelestre: "Comprei pela CVC, em outubro de 2019, um pacote aéreo e terrestre para a China (passando por Los Angeles). Gastei na época cerca de R$ 22 mil (valores totalmente pagos), além de cerca de 50 mil pontos da Livelo. Aí veio a pandemia. Entendemos que as empresas de turismo sofreram bastante com isso. Por causa da indefinição da nova data de viagem, decidimos cancelar as passagens e o pacote terrestre. Fizemos o cancelamento no início do ano de 2021. A partir daí começaram os problemas com a CVC. Não informam datas precisas de devolução dos valores pagos. Canais de comunicação são imprecisos e dependem sempre do 'sistema', não favorecem o cliente de forma alguma. Depois de muito esforço e cansaço, a parte aérea foi reembolsada. Pelo WhatsApp, fomos informados sobre a devolução da parte terrestre. Seria até dezembro de 2022. Seriam retidos quase R$ 2 mil do valor pago pela parte terrestre (R$ 13.145,13, sendo que o reembolso seria de R$ 11.173,36). Não houve explicações porque o valor altíssimo de retenção. Não foram informadas as correções dos valores, considerando-se a inflação do período, no mínimo. Ainda no ano passado, fomos informados que a devolução já tinha ocorrido em 28 de outubro de 2022. Informação completamente falsa, que podemos atestar pelos nossos extratos bancários. Após reclamação, foi aberto processo. Novamente a empresa respondeu com erro de cadastro e pediu atualização do meu cadastro. Novamente outro protocolo e nada do reembolso. Contamos com a ajuda do SP Reclama para que a empresa se manifeste oficialmente e resolva o problema."

Resposta da CVC: "Contatamos o cliente, processamos o reembolso e o caso foi resolvido. Permanecemos à disposição."

