CVC: Leitor reclama de atendimento de agência de viagens

Edgard Lopes Cardoso relata que comprou duas passagens internacionais pela CVC, no entanto, após perceber que o visto de sua esposa estava vencido informou para a agência de viagens. Ele reclama que não consegue solucionar o caso com a empresa.

Reclamação de Edgard Lopes Cardoso: "Eu comprei duas passagens da companhia aérea Azul via CVC, para viagem ao exterior, com saída pelo Aeroporto de Campinas, interior de São Paulo. Foram duas passagens pela classe executiva, uma para mim e outra para minha esposa. As passagens eram para Fort Lauderdale, na cidade da Flórida, nos Estados Unidos. As passagens me custaram R$ 51 mil, podendo pagar em cinco ou seis vezes. No entanto, descobrimos somente 15 dias antes da viagem que o visto americano de minha esposa estava vencido. Aí, avisamos a CVC, que nos informou que não havia o que fazer visto que teríamos que remarcar outra viagem, pois não havia reembolso. De lá para cá, eu tenho tentado remarcar com a Azul diretamente no Aeroporto de Congonhas ou com a CVC. A Azul alega que, como foi comprado na CVC, temos que tratar diretamente com a CVC, que, por sua vez, diz que tenho que pagar o preço de uma nova viagem (calculado pelo site) e eles darão um desconto por ter as passagens. Acontece que o site faz os cálculos e acaba cobrando praticamente o preço de uma viagem nova, mesmo eu já tendo pago um preço muito alto. Eu vi em outros sites, que existem regras claras para a necessidade de mudanças nas viagens. Acredito que deveria ser da mesma forma. Peço auxílio para tentar resolver o problema enfrentado. Agradeço a atenção."

Leitor reclama de atendimento de agência de viagens. Foto: Pixabay

Resposta da CVC: "Contatamos o cliente, que está ciente dos processos e prazo para reembolso. Caso resolvido. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

