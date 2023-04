Droga Raia: Leitora reclama de dificuldade de atendimento por telefone

Maria Alice fez um agendamento na Droga Raia da Avenida Luiz Dumont Villares, 522, na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo. No entanto, por um imprevisto, tentou entrar em contato com a rede para desmarcar. Ele reclama de dificuldade para ter atendimento por telefone.

Reclamação de Maria Alice: "Quero reclamar de falta de atendimento telefônico por parte da Droga Raia. Eu marquei um agendamento na Droga Raia da Avenida Luiz Dumont Villares, 522, na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo, pelo telefone 2950-4369. O agendamento seria para sete dias à frente. Como ocorreu um imprevisto, que tive conhecimento três dias antes do agendamento, eu precisei entrar em contato com a Droga Raia para desmarcar. No entanto, eu liguei durante a manhã, tarde e noite, por várias vezes em cada período, e nada de me atenderem. Desta forma, como ninguém atendeu, fui obrigada a me deslocar até o local. Consegui desmarcar pessoalmente, mas quis saber porque não atendem. O argumento foi que não atendem telefone porque estão em atendimento. Achei um absurdo porque acredito que a rede deve ter outros tipos de atendimento, além do presencial, em caso de o consumidor precisar entrar em contato, como foi o meu caso. Eu precisava desmarcar o agendamento e, para isso, precisei ir até o local pessoalmente. Um desrespeito com os consumidores."

Resposta da Droga Raia: "Em resposta à solicitação, informamos que o time de atendimento ao cliente da Droga Raia entrou em contato com a Sra. Maria Alice para fazer um novo agendamento. A cliente está fora no momento e ficou de contatar a farmácia no próximo mês. Pedimos desculpas à cliente, pois reconhecemos que em alguns momentos pode ocorrer um fluxo maior de pessoas nas farmácias, ocasionando espera no atendimento telefônico. Diante disso, aproveitamos a oportunidade para tomar medidas que resultem no melhor atendimento aos consumidores. Agradecemos o apontamento da cliente que com certeza irá nos ajudar a aprimorar o dia a dia em nossas farmácias."

