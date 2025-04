Electrolux: leitora cobra solução para eletrodoméstico quebrado

Reclamação de Patrícia Sales: “Tenho um micro-ondas da Electrolux Home Pro 28L - MB38X - e ele quebrou. Levei em inúmeras assistências técnicas e até liguei várias vezes para a Electrolux à procura de peças, mas não havia disponibilidade, então não consegui consertá-lo. Liguei diversas vezes também para Electrolux para verificar se havia algum aparelho com modelo parecido que coubesse no nicho dos móveis da cozinha, em razão do aparelho ser de embutir, mas depois de uma árdua busca não encontrei nada compatível para comprar. Dessa forma, vou ter que refazer o móvel da cozinha para colocar um micro-ondas com medida maior. Demonstrei minha insatisfação para a Electrolux, pois já que não fornecem as peças para arrumar o produto deveriam continuar fabricando algo com medida compatível para comprarmos, afinal é um produto de embutir. Recebi uma ligação informando que eu teria um desconto especial na loja deles (shopclub), no entanto, quando utilizei o link fornecido por eles, eu verifiquei, após pesquisa pela internet, que outras lojas têm o preço menor. Em suma, depois de um processo exaustivo (aproximadamente 1 ano) de conversas diante do problema que estou enfrentando, ainda foi prometido um desconto que não existe. Muito triste com a situação, reclamei novamente informando que não tive desconto nenhum. Peço ajuda.”

Resposta da Electrolux: “Sobre o tema tratado acima, ofertamos para a consumidora uma proposta diferenciada para a situação apresentada e aguardamos seu aceite para o andamento, deixamos nossos canais à disposição da mesma.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.