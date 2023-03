Enchente na zona leste de São Paulo: leitora reclama de falta de auxílio

Rejane Passos relata que sua residência foi atingida por enchentes, após o transbordamento do rio que beira a Jacu-Pêssego, na zona leste de São Paulo.

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Reclamação de Rejane Passos: "Minha residência foi vítima de uma enchente, após o transbordamento do rio que beira a Jacu-Pêssego, na zona leste de São Paulo. Era muita água, embora estivesse chovendo. Isso nunca aconteceu. Foi no fim de semana do dia 5 de fevereiro. Soube por moradores que teria direito a uma ajuda financeira, mas a mesma não me foi concedida até agora. Logo que voltei da casa do meu irmão, para onde fui com minhas crianças, procurei a Prefeitura para ter direito ao auxílio em dinheiro, mas não concederam nada. E só soube porque vizinhos comentaram, não tive orientação da prefeitura. Como nunca passei por isso, não sabia como agir e só estava preocupada em proteger meus filhos. Por isso, saí imediatamente de lá da enchente. A água atingiu mais de 1,5m em 5 minutos. Perdi vários móveis, sofá, coisas das crianças, geladeira quebrou, assim como a máquina de lavar que até tombou."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Secretaria Municipal das Subprefeituras, por meio da Subprefeitura São Miguel, afirma que o trabalho preventivo contra as enchentes foi intensificado e é realizado diariamente, por meio da limpeza manual de córregos, principalmente nas curvas e margens. A desobstrução dos poços de visita e bueiros também são realizados todos os dias, a fim de evitar o acúmulo de resíduos descartados irregularmente. Isso ocorre além do serviço de varrição e coleta de pontos críticos e pontos viciados. Na região de São Miguel Paulista, em 2022, foram realizadas limpezas de 5.621 bocas de lobo, 551 poços de visita e mais de 17.569,60 metros de galerias. Ademais, foram limpos 435.022 m² de áreas de margens de córregos, com a retirada manual de cerca de 8.519,87 toneladas de detritos. Também foram podadas 3.475 árvores existentes na região. Quanto à possível isenção de IPTU, é necessário que os atingidos solicitem o benefício, na Praça de Atendimento da Subprefeitura da área em que eles residem, comprovando danos ao imóvel. As solicitações serão verificadas in loco, por fiscais, e os casos analisados pelo departamento jurídico."

Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS) As equipes da CPAS realizam atendimentos a emergências em toda a cidade de São Paulo mediante acionamento da Defesa Civil. Durante o atendimento, as equipes ofertam encaminhamentos para os serviços de acolhimento da rede socioassistencial da Prefeitura, distribuem itens de primeira necessidade aos que precisem e realizam os cadastros das pessoas atingidas, que são passados aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da região da ocorrência, visando o acompanhamento dos atingidos e possível inclusão em benefícios sociais.