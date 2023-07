Enel Distribuição São Paulo: leitor cobra ressarcimento por equipamentos queimados

Severino Lima pede ressarcimento integral de equipamentos queimados por causa de manutenção realizada na rede da Enel Distribuição São Paulo.

Reclamação de Severino Lima: “Quero reclamar sobre demora em ressarcimento solicitado para a Enel, por equipamentos queimados. Eu tive prejuízos solicitados e mais um equipamento de computador que não solicitei pq tenho três máquinas no escritório e não notei que havia queimado, mas este eu assumo o prejuízo. Só quero salientar que meu prejuízo não foi parcial como a empresa alega e sim total e integral. Ousam dizer que foi culpa da Enel e o resto é culpa do consumidor. Demonstra-se o total descontrole desta empresa, pois não sabem como assumir os danos causados. A empresa não respeita seus consumidores, mas infelizmente muitos destes consumidores não têm outra opção. Informo que não aceito a indenização apenas do motor do portão, e muito menos autorizei o débito de nenhum valor ou conta do valor a ser indenizado, pois quero o ressarcimento integral dos danos que sofri pelos efeitos do religue de sua manutenção. Caso não seja por via amigável já que esta empresa não respeita os direitos do consumidor, será por via judicial.”

Leitor cobra ressarcimento por equipamentos queimados. Foto: Pixabay

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: “A Enel Distribuição São Paulo informa que entrou em contato com o cliente e explicou que foi considerado procedente o pedido de ressarcimento dos valores referentes a equipamentos danificados no imóvel. O prazo para que a companhia faça o ressarcimento é de 20 dias corridos, a contar da data informada para o recebimento do ressarcimento.”

