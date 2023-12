Enel Distribuição São Paulo: leitor questiona aumento indevido de conta de luz

Vitor Mazini relata que nos últimos meses sua conta de energia elétrica teve aumento de 600%. Ele tenta contato com a Enel Distribuição São Paulo para resolver o equívoco.

Reclamação de Vitor Mazini: “Gostaria de ajuda com relação a um problema referente a minha luz. Nos últimos meses, tive um aumento de 600%, o que considerei absurdo. Quando acionei a Enel, recebi a informação que eles precisavam analisar, mas a forma como me reportaram é como se eu estivesse mentindo com relação a manter o mesmo consumo, pessoas na casa e tudo mais. Para conseguir atendimento fiquei mais de uma hora. Além da dificuldade para acioná-los, a ligação sempre cai. Conto com a ajuda do jornal para que meu problema seja resolvido. Desde já agradeço a atenção da equipe para me ajudar.”

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: “A Enel Distribuição São Paulo informa que entrou em contato com o cliente para esclarecimentos e procedeu com as revisões das faturas em questão (agosto, setembro e outubro/2023), de acordo com o laudo da aferição. O cliente optou por utilizar os valores como crédito para ser abatido nas próximas faturas e não há débitos pendentes. A companhia segue à disposição para qualquer outra dúvida.”

Em contato novamente com o Estadão, o leitor disse que a sua solicitação foi atendida. O problema estava no relógio e ele será ressarcido em créditos nas próximas faturas.

Leitor questiona aumento indevido de conta de luz. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Canais para falar com a Enel

O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para pessoas com deficiência auditiva, o telefone é o 0800 77 28 626.

Continua após a publicidade

Salve também a ‘Elena’ nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela serve para ajudar a registrar falta de luz, pedir 2ª via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.