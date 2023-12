Enel Distribuição São Paulo: leitor reclama de demora para companhia realizar atendimento

Carlos Filipe Mateus de Almeida se queixa de demora para ser atendido pela Enel Distribuição São Paulo. Seus protocolos são encerrados, antes do atendimento ser realizado.

Reclamação de Carlos Filipe Mateus de Almeida: “Abri um chamado pela central de emergências da Enel informando sobre queda de árvore nos fios da rede primária na Estrada Fazenda Santa Rosa, 3.400, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, entre o último e o penúltimo poste da linha. Como o problema permanece depois de alguns dias, sem solução, outro chamado foi aberto. Em contato com a central de emergência, constatou-se que o chamado tinha sido fechado pela equipe técnica sem que a mesma tivesse comparecido ao local. Foi aberto novo chamado.Em novo contato com a central de emergência, constatou-se novamente o fechamento do chamado precedente sem que tivesse ocorrido atuação da equipe técnica. Foi aberto novo chamado. Gostaria de entender o motivo da demora.”

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: “A Enel Distribuição São Paulo informa que entrou em contato com o cliente e explicou que vai realizar um estudo de rede na região para identificar eventuais interrupções e possíveis pontos de melhoria na prestação do serviço. O prazo para que a companhia faça a análise é de 30 dias corridos. O local encontra-se com fornecimento de energia normalizado. A distribuidora permanece à disposição para quaisquer dúvidas e orientações.”

