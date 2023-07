Enel Distribuição São Paulo: leitor reclama de falta de atendimento da empresa de energia

Anderson Fazoli disse que mantém o pagamento de energia de um imóvel que está fechado. No entanto, nos últimos meses, a conta mudou de titularidade e de CPF, sem o seu consentimento. Também relata o alto valor de consumo que recebeu.

Reclamação de Anderson Fazoli: “Eu quero relatar uma queixa para o jornal contra a Enel Distribuição São Paulo. Eu sou proprietário de um imóvel localizado na Rua Toutinegra, 380, na Vila Marieta, na zona leste da cidade de São Paulo. Há anos, o apartamento se encontra fechado, porém mantenho a conta de energia ativa e pago um valor mínimo todo mês, inclusive com esta conta em débito automático. Agora, há quase dois meses, essa conta mudou de titularidade e de CPF, permanecendo, pasmem, no mesmo endereço. Já paguei R$ 90, valor que é impossível atingir com o apartamento fechado, de uma conta que obtive com o funcionário que faz a leitura do relógio. Já fiz inúmeras tentativas de contato junto a Enel Distribuição São Paulo para restabelecer meu nome, meu CPF e resolver esses valores absurdos. O atendimento da Enel é péssimo e a gestão administrativa ainda pior. Como que aconteceu isso com meu cadastro? Peço auxílio para que meu problema seja solucionado o quanto antes com a empresa Enel Distribuição São Paulo, pois não acho justo pagar, inclusive, altos valores, por um apartamento que não está sendo utilizado. Obrigado desde já pela atenção.”

Leitor reclama de falta de atendimento da empresa de energia. Foto: Pixabay

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: “A Enel Distribuição São Paulo informa que entrou em contato com o cliente para prestar esclarecimentos e procedeu com o recadastramento da titularidade da fatura de energia. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.