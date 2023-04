Enel Distribuição São Paulo: Leitor reclama de quedas constantes de energia no Brooklin

Flávio Perondi reclama de quedas constantes de energia no Jardim das Acácias, na região do Brooklin, na zona sul de São Paulo.

Leitor reclama de constantes quedas de energia que acabam danificando eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Foto: Myriams-Fotos/Pixabay

Reclamação de Flávio Perondi: "Nós, moradores do Jardim das Acácias, na região do Brooklin, na zona sul de São Paulo, não aguentamos mais as constantes quedas de energia. Quase que diariamente, a energia cai e volta, umas três ou quatro vezes seguidas, danificando nossos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, bem como as placas dos elevadores. Gostaria de reforçar que esta situação, que é inadmissível, já vem ocorrendo há quase um ano, desde que moro aqui e não tem qualquer relação com as chuvas. Os problemas persistem independentemente disso. Não adianta a Enel alegar que paga o reparo dado que o processo, caso aceito, leva mais de um mês para ser deferido, fora o prazo do conserto dos produtos. Não dá para ficar sem uma geladeira ou máquina de lavar por um mês. Solicitamos providências urgentes da Enel no sentido de sanar estes problemas de forma definitiva, bem como nos informe, de forma transparente e honesta, o que está ocorrendo e quais providências estão sendo tomadas para a resolução do caso. Contamos com a colaboração do jornal para que nossa queixa chegue até as autoridades responsáveis e que as mesmas realizem as ações necessárias na região."

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: "A Enel Distribuição São Paulo afirma que entrou em contato com o cliente e explicou que vai realizar um estudo de rede na região para identificar eventuais interrupções e possíveis pontos de melhoria na prestação do serviço. A distribuidora permanece à disposição para quaisquer dúvidas e orientações."

