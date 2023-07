Enel Distribuição São Paulo: leitora reclama de dificuldade de atendimento

Laura Peach solicita contato com a Enel Distribuição São Paulo para a retirada de parte de uma árvore que caiu e está apoiada em fiação elétrica. Em seguida, ela já contratou empresa para fazer a remoção da árvore.

Reclamação de Laura Peach: “Uma árvore que fica dentro do meu terreno, caiu sobre o muro do vizinho e se apoiou na fiação elétrica. Desde então, já entramos (eu e meu marido) em contato com a Enel Distribuição São Paulo por quatro vezes e não fomos atendidos. Como a árvore está apoiada na fiação elétrica, existe o risco de ela cair a qualquer momento e machucar alguém. Já contratamos a empresa que vai remover a árvore, porém, antes disso acontecer, a Enel precisa vir cortar a parte que está encostada na fiação. Estou escrevendo aqui, porque aparentemente ligar no 0800 deles não resolve nada. Ficamos sem resposta. Tentei também a ouvidoria da Enel e não consigo falar com um atendente. Como disse, existe o risco em razão de estar em cima da fiação. Gostaria de auxílio para que a empresa entre em contato para resolver o quanto antes esta pendência.

Leitora reclama de dificuldade de atendimento da Enel Distribuição São Paulo. Foto: Pixabay

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: “A Enel Distribuição São Paulo informa que entrou em contato com o cliente e realizou os serviços solicitados.”

Fale com a Enel Distribuição São Paulo: Central de Relacionamento da Enel São Paulo: 0800 7272120, há também contato com a Central de Emergência pelo 0800 7272196 e também o canal disponível para deficientes auditivos pelo 0800 7728626.

Agora também é possível solicitar serviços pelo WhatsApp: Salve a Elena nos contatos (21 99601-9608). Ela consegue ajudar a registrar informações sobre falta de luz, solicitar 2° via, consultar débitos e também tirar dúvidas sobre todos os serviços.

