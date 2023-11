Enel: leitor reclama de falta constante de energia no Campo Belo

Júlio Artur Carvalho Gomes se queixa de falta de energia constante na Rua Barão de Vallim, no Campo Belo, na zona sul da cidade de São Paulo.

Reclamação de Júlio Artur Carvalho Gomes: “Bastam alguns relâmpagos. Em seguida há um estrondo, provavelmente no transformador da rua e em seguida a luz na Rua Barão de Vallim, no Campo Belo, na zona sul da cidade de São Paulo, acaba. Não é a primeira vez. É a terceira vez, somente neste mês de novembro. Mas, isso não parece incomodar a Enel que, ao que parece, fica fazendo gambiarras no equipamento no lugar de trocá-lo por um de maior potência no intuito de solucionar de vez o problema. Ajude-nos.”

Resposta da Enel: “Para o endereço solicitado, a energia já foi restabelecida.”

Leitor reclama de falta constante de energia no Campo Belo. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Canais para falar com a Enel

O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para pessoas com deficiência auditiva, o telefone é o 0800 77 28 626.

Salve também a ‘Elena’ nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela serve para ajudar a registrar falta de luz, pedir 2ª via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.

Ouvidoria da Enel São Paulo

Este é um canal de relacionamento para solucionar ou responder reclamações que a pessoa ainda não conseguiu resolver pelos outros canais de atendimento.

Por telefone: 0800 72 73 110 (atendimento em dias úteis, das 8 horas às 18 horas).

Por carta: enviar em envelope fechado mencionando ‘Ouvidoria’ para o endereço: Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º andar, Vila Gertrudes, São Paulo-SP, CEP: 04794-00.

Pedidos de ressarcimento

Os consumidores que tiverem aparelhos eletrodomésticos danificados por causa da falta de energia elétrica em São Paulo, por exemplo, serão ressarcidos pela Enel, segundo a própria empresa.

De acordo com a concessionária, o cliente pode realizar sua solicitação via aplicativo, site, contato com a Central de Relacionamento ou comparecer em uma loja da Enel.

Aplicativo da Enel SP pode ser baixado pelos sistemas operacionais iOS (https://apple.co/2VpYh8q) ou Android (http://bit.ly/2VmOsIj);

Agência Virtual no site ;

; Central de Atendimento: 0800 72 72 120;

Também presencialmente em qualquer loja de atendimento.