Enel: leitor reclama de falta de energia em parte do imóvel

Airton Reis Júnior reclama de falta de energia em parte da sua casa. Não consegue usar chuveiro e torneira elétrica, em razão da falta do funcionamento do 220V.

Reclamação de Airton Reis Júnior: “Estou sem poder utilizar chuveiro e torneira elétrica, além de outros aparelhos devido a danos ocorridos na rede elétrica externa da Enel. Todos os dias ligo para a empresa e sempre informam que o conserto será realizado no mesmo dia à noite, mas nunca comparece uma equipe técnica para resolver o problema que é a falta do funcionamento do 220V em minha residência. Solicito o auxílio desse prestigioso jornal para a solução do caso.”

Resposta da Enel: “A Enel Distribuição São Paulo informa que entrou em contato com o cliente e verificou que a questão da falta de fase no imóvel já havia sido solucionada. Foi aberta uma nota de ressarcimento referente aos custos que o cliente teve com o profissional eletricista. O cliente receberá um parecer por e-mail e orientação sobre os próximos passos do atendimento. A distribuidora permanece à disposição para quaisquer dúvidas e orientações.”

Em contato, posteriormente, com o Estadão, o leitor disse que o problema no seu imóvel foi solucionado. Caso necessário, voltará a entrar em contato.

Leitora se queixa de queda constante de energia em um mesmo dia.

Canais para falar com a Enel

O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para pessoas com deficiência auditiva, o telefone é o 0800 77 28 626.

Salve também a ‘Elena’ nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela serve para ajudar a registrar falta de luz, pedir 2ª via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.

Ouvidoria da Enel São Paulo

Este é um canal de relacionamento para solucionar ou responder reclamações que a pessoa ainda não conseguiu resolver pelos outros canais de atendimento.

Por telefone: 0800 72 73 110 (atendimento em dias úteis, das 8 horas às 18 horas).

Por carta: enviar em envelope fechado mencionando ‘Ouvidoria’ para o endereço: Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º andar, Vila Gertrudes, São Paulo-SP, CEP: 04794-00.

Pedidos de ressarcimento

Os consumidores que tiverem aparelhos eletrodomésticos danificados por causa da falta de energia elétrica em São Paulo, por exemplo, serão ressarcidos pela Enel, segundo a própria empresa.

De acordo com a concessionária, o cliente pode realizar sua solicitação via aplicativo, site, contato com a Central de Relacionamento ou comparecer em uma loja da Enel.

Aplicativo da Enel SP pode ser baixado pelos sistemas operacionais iOS (https://apple.co/2VpYh8q) ou Android (http://bit.ly/2VmOsIj);

Agência Virtual no site ;

; Central de Atendimento: 0800 72 72 120;

Também presencialmente em qualquer loja de atendimento.