Enel: leitor reclama de falta de luz em residência no último mês

Thales Solon de Mello relata que nas últimas semanas casas da rua onde mora têm sofrido com falta de energia. Ele cobra resposta da Enel Distribuição São Paulo para o problema que tem sido constante.

Reclamação de Thales Solon de Mello: “Gostaria de pedir ajuda do jornal para resolver um problema que está afetando as casas da região onde moro. Nas últimas quatro semanas, pelo menos um dia na semana, ficamos sem luz na minha rua, com estouro no poste em frente a minha residência. Apesar de imediatamente ligar para a Enel, eles demoram no mínimo 12 horas para comparecerem ao local. Minha mãe, com 93 anos de idade, sofre de enfisema pulmonar, necessitando de aparelho auxiliar de oxigênio. Mesmo alertada, a Enel demora 12 horas para fazer o reparo. Não é possível ficarmos sem luz toda semana, sempre pelo mesmo problema no mesmo poste e nada ser feito. Peço apoio para que a situação seja resolvida definitivamente”.

Leitor reclama de falta de luz em residência no último mês. Foto: Pixabay

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: “A Enel Distribuição São Paulo informa que a partir do pedido do cliente, solicitou estudo para verificar a qualidade do fornecimento de energia na região. Foi identificado que há ações de podas de árvores e manutenção preventiva já planejadas, e os reparos se darão ao longo do ano. Ressaltamos que no momento em que iniciamos a tratativa do caso, a unidade consumidora não estava cadastrada como ‘sobrevida’, mas após o sr Thales encaminhar a documentação, o cadastro foi efetivado no sistema da companhia. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

