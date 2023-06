Enel: leitor reclama de problemas com fornecimento de energia elétrica

Joaquim Ferreira de Souza Júnior se queixa de oscilação de energia que tem enfrentado em sua residência. Ele disse que reclamou novamente, mas não teve retorno.

Reclamação de Joaquim Ferreira de Souza Júnior: “Venho enfrentando problemas com oscilação de energia fornecida pela Enel Distribuição São Paulo que tem ocasionado, inclusive, queima de equipamentos em minha residência. Tenho como comprovação vídeos, onde esta oscilação fica evidente, e laudos de assistências técnicas responsáveis pelos reparos. Em contato com a Enel foi efetuada medição da tensão que, segundo a companhia, não acusou o problema. Acredito que a rede elétrica não esteja dimensionada para o aumento de consumo ocasionado pela construção de vários prédios na região com inúmeras unidades consumidoras. A companhia não responde às solicitações para solução do problema que atinge também outras casas da vizinhança. Já fiz reclamação e não consegui solução. Não há nada que possa ser feito por mim como usuário que fico na dependência de uma atitude da Enel. Peço ajuda para que o meu problema seja resolvido de forma definitiva pela Enel Distribuição São Paulo.”

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: “A Enel Distribuição São Paulo afirma que entrou em contato com o cliente e explicou que vai realizar um estudo de rede na região para identificar eventuais interrupções e possíveis pontos de melhoria na prestação do serviço. A distribuidora permanece à disposição para quaisquer dúvidas e orientações.”

Leitor reclama de problemas com fornecimento de energia elétrica. Foto: Pixabay

