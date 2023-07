Enel: leitora enfrenta dificuldade para obter conta de energia

Marilda Araújo afirma que frequentemente está recebendo a fatura mensal da Enel Distribuição São Paulo sem o valor para pagamento. Ela se queixa de dificuldade para entender o motivo.

Reclamação de Marilda Araújo: “Peço ajuda do jornal para tentar resolver um problema recorrente com a Enel Distribuição São Paulo. Eu estou ligando para a Enel Distribuição São Paulo para saber porque a conta veio novamente sem valor. Por SMS, não respondem nada. E pelo telefone, fala na mensagem que tenho duas contas em aberto, mas consigo ter os códigos de barra para realizar o pagamento. Seria tão simples se o valor da conta viesse já na fatura, como ocorre normalmente com todas as residências. Peço ajuda do Estadão para entender o motivo da medição ser tirada e, constantemente, na conta aparece a mensagem que a fatura está em análise. Depois, preciso ficar ligando para a Enel Distribuição São Paulo. Alguns atendentes não sabem nem o que responder. Mas pela gravação, consegui confirmar que tem contas em aberto. Por isso, peço ajuda para receber as faturas com os valores que preciso pagar. E pedir também para que a medição seja feita e o valor já conste na fatura mensal para evitar esses transtornos. Agradeço desde já a ajuda do Estadão para que minha queixa seja solucionada. Sempre pago as contas em dia e não quero correr o risco de ter a energia cortada por esse problema na fatura.”

Leitora enfrenta dificuldade para obter conta de energia. Foto: Pixabay

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: “A Enel Distribuição São Paulo informa que, em atendimento ao pedido, entrou em contato com o cliente e procedeu com o envio do código de barras das duas faturas pendentes. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

