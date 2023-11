Enel: leitora reclama de demora para restabelecimento de energia

Simone Soares afirma que trabalha em um empreendimento hoteleiro que ficou mais de 25 horas sem energia, após um problema ocasionado por um rompimento de cabos na Rua Mário Amaral, no bairro Paraíso. Ele cobrou retratação da concessionária.

Reclamação de Simone Soares: “Sou gerente de um empreendimento hoteleiro e quero expressar minha indignação com a demora da Enel Distribuição São Paulo para restabelecer a energia. Um problema de falta de luz que resultou em mais de 25 horas sem energia. Fica minha indignação com essa demora no atendimento. O problema foi ocasionado por um rompimento de cabos na Rua Mário Amaral, no bairro Paraíso, situação muito perigosa. Temos pessoas que aqui residem e se hospedam com doenças respiratórias, cadeirantes, idosos, e pessoas em tratamento médico, por estarem em uma região com muitos hospitais próximos, o que ocasionou um grande desconforto, na época. Torna-se inadmissível uma demora demasiada por se tratar de um empreendimento muito próximo da Avenida Paulista, um polo comercial e um centro turístico de São Paulo. Ficamos no aguardo de explicações adicionais e uma possível retratação da concessionária em questão.”

Leitora reclama de demora para restabelecimento de energia. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: “A Enel Distribuição São Paulo informa que as fortes chuvas e ventos de mais de 40 km/h que atingiram toda a área de concessão da distribuidora no período citado pela leitora provocaram quedas de árvores e galhos na rede elétrica interrompendo o fornecimento de energia para alguns clientes. O temporal provocou alagamentos nas zonas sul e oeste e gerou alerta para transbordamentos em outras áreas da cidade. Todas as cinco regiões da capital paulista (centro, zonas leste, norte, sul e sudeste), além das Marginais Pinheiros e Tietê, estavam em atenção. O Corpo de Bombeiros registrou mais de 50 chamados de quedas de árvores no período citado. A concessionária reforçou suas equipes em campo e trabalhou para normalizar o fornecimento de energia o mais breve possível para os clientes impactados. A respeito do endereço informado, com ocorrência de rompimento de fio condutor de energia na Rua Mário Amaral, no bairro Paraíso, na zona sul, as equipes da companhia trabalharam com o máximo de urgência para restabelecer o fornecimento de energia para os clientes afetados em razão da ocorrência de chuvas em toda as regiões da cidade no período.”

Caso necessário, a leitora pode entrar novamente em contato com o Blog SP Reclama para informações adicionais ou novo relato.

