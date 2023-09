Enel: leitora reclama de falta de energia em estabelecimento

Sara Cristina relata que desde a tarde de segunda-feira, 28, o estabelecimento onde trabalha está sem energia. Mais de dez protocolos foram feitos, de acordo com ela.

Reclamação de Sara Cristina: Tivemos na segunda-feira, 28, um problema na parte elétrica. Eletricistas vieram e constataram que o problema é na fiação externa, ou seja, da rua. Estamos sem luz desde as 18 horas de segunda-feira. Os técnicos da Enel Distribuição São Paulo ficaram de vir ao local para resolver o problema, mas nada foi feito. Mais de dez protocolos foram abertos, em razão da urgência do problema. Desde segunda-feira, estamos aguardando a visita técnica da Enel. Contamos com a ajuda do jornal para que o caso seja resolvido o quanto antes.”

Leitora reclama de falta de energia em estabelecimento da zona leste de São Paulo. Foto: Pixabay

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: “A Enel Distribuição São Paulo informa que enviará equipe ao local. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Para falar com a Enel

O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para deficientes auditivos, o telefone é o 0800 77 28 626. Salve também a ‘Elena’ nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela consegue ajudar a registrar falta de luz, solicitar segunda via, consultar débitos e também tirar dúvidas sobre outros serviços.

Ouvidoria da Enel São Paulo

Este é um canal de relacionamento para solucionar ou responder reclamações que a pessoa ainda não conseguiu resolver pelos outros canais de atendimento.

Por teleatendimento: 0800 72 73 110 (atendimento em dias úteis, das 8h às 18h).

Por carta: pedimos enviar em envelope fechado mencionando ‘Ouvidoria’ para o endereço: Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º andar, Vila Gertrudes, São Paulo-SP, CEP: 04794-00.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.