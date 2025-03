Enel: leitora reclama de fechamento de posto para coleta de reciclagem

Maria Veronika Keri reclama que esteve no Posto Enel de Santo Amaro, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 425, que recebe coleta de recicláveis. Foi informada que o local não está mais fazendo a coleta, embora no site da empresa ainda conste como unidade ativa.

Leitora reclama de fechamento de posto para coleta de reciclagem. Foto ilustrativa. Foto: andrea crisante/Adobe Stock

PUBLICIDADE Reclamação de Maria Veronika Keri: “No fim de janeiro deste ano, eu estive no Posto Enel de Santo Amaro, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 425, levando latinhas, plásticos e embalagens de remédios para reciclagem. Fui informada que não recebiam mais, pois estavam cotando outra empresa, em vias de ser contratada por volta de 15 de fevereiro deste ano. Eu telefonei para a Enel e disseram que a informação só poderia ser obtida pelo site, sob título Sustentabilidade e Inovação. Naveguei no setor indicado. Na tabela de endereços mostra o endereço como ativo.” Resposta da Enel: “Recebemos sua demanda sobre o projeto Ecoenel. A área responsável explicou que houve um imprevisto com a troca de fornecedor, mas que o Ecoponto Santo Amaro voltou a funcionar nesta quinta-feira, 13. Além disso, todos os demais ecopontos estão em funcionamento. A área já solicitou a atualização no site.” A leitora foi informada sobre a resposta da Enel. Se necessário, pode entrar em contato novamente.

Leia também Itaim Bibi: leitora reclama de barulho por causa de construção de prédio na região

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.