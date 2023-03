Entulho em calçada na zona leste de SP: Leitora cobra limpeza e vistoria na região

Simone Santos cobra a retirada de entulho despejado irregularmente na Rua Cravari, no Parque Residencial d'Abril, na zona leste de São Paulo. Também pede vistoria para que atos deste tipo sejam evitados e punidos.

Foto: Simone Santos

Reclamação de Simone Santos: "Minha reclamação é sobre descarte irregular de entulho de obra despejado em calçada da Rua Cravari, no Parque Residencial d'Abril, na zona leste de São Paulo. É um desrespeito e é preciso que seja feita limpeza e vistoria na região."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), afirma que realizou na segunda-feira, 20, na Rua Cravari, a coleta do material despejado irregularmente na via. A Prefeitura esclarece que o endereço citado não se trata de um ponto viciado. A rua conta com serviços de varrição três vezes por semana e programação mensal de Operação do Cata-Bagulho. É importante destacar o papel crucial da população para o descarte de grandes objetos nos ecopontos e o lixo domiciliar no horário de coleta. O descarte irregular de lixo é crime ambiental e passível de multa no valor de multa no valor de R$20.314,93, além de prisão, conforme a Lei n° 13.478/02. A Prefeitura desenvolve ações educativas ambientais, buscando reforçar a importância de não descartar lixo nas vias ou em locais irregulares, além de orientar os locais corretos para destinar os resíduos. Os entulhos com até 50 quilos podem ser deixados para a retirada pelas equipes de limpeza urbana, desde que estejam devidamente ensacados."

Cata-Bagulho e Ecoponto: A operação ocorre ininterruptamente na capital paulista, percorrendo todas as ruas da cidade, pelo menos uma vez por mês. Assim, o munícipe pode programar o descarte de móveis velhos, colchões, madeiras, eletrodomésticos, telhas de plástico e mais. O site de cada subprefeitura dispõe dos endereços, datas e horários da operação Cata-Bagulho. Para verificar, basta inserir o endereço ou Código de Endereçamento Postal (CEP) no campo indicado e as datas serão informadas. O Cata-bagulho contempla as 32 subprefeituras e ruas da cidade. Todos os Ecopontos estão localizados em locais estratégicos como avenidas e ruas de grande circulação. O descarte correto contribuiu para evitar enchentes, além de reduzir gastos com a limpeza pública.

