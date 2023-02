Ermelino Matarazzo: Moradora cobra conserto de buraco em via da zona leste de SP

Aparecida Madruga volta a cobrar a Prefeitura de São Paulo com relação ao conserto de buracos em vias de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo."Gostaria de solicitar novamente ajuda para cobrar da Prefeitura de São Paulo o conserto de vários buracos em vias de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, que estão precisando urgentemente de reparo. A gente reclama, a Prefeitura de São Paulo vem realizar o serviço, mas sempre fica algum buraco sem conserto. Moradores, volta e meia, colocam escadas e cones para sinalizar onde há buracos, para evitar acidentes na região, onde moram muitas crianças e idosos. Há um buraco grande na Rua Chapada em frente ao número 267. É preciso consertar buracos na Rua Chapada, entre os números 90 e 250. Além de causar danos aos veículos, também há risco de acidente em razão da necessidade de desviar desses buracos. É importante que seja feita uma vistoria completa na rua para que sejam verificados todos os buracos existentes. Agradeço a ajuda do jornal para resolver este problema no bairro.""A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), afirma que realizou uma vistoria na Rua Chapada e constatou a presença de buracos na via. O reparo será realizado em até 10 dias. Importante lembrar que, em 2017, o tempo médio de atendimento para as solicitações de tapa-buraco era de 121 dias. Vale ressaltar que apenas na região de Ermelino Matarazzo foi reparada uma área de 12.602,93 m² no último ano. Esses reparos contemplam 879 buracos, além de consertos asfálticos em guias e sarjetas (concordância). A população pode solicitar os serviços da Prefeitura por meio do Portal 156 , no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156."