Excelsior Seguros: Leitor questiona demora para receber indenização

Fábio Luiz Dominiquini afirma que ocorreu um incêndio em seu estabelecimento. Apesar de providenciar toda a documentação, a Companhia Excelsior Seguros não fez a indenização. Ele cobra providências por parte da empresa.

reference

Reclamação de Fábio Luiz Dominiquini: "No dia 16 de março deste ano, ocorreu um incêndio na minha empresa. No dia seguinte, eu comuniquei o corretor do seguro. A primeira vistoria ocorreu no dia 29 de março. O vistoriador da reguladora Ativas Perícias não concluiu a vistoria no dia e retornou quatro dias depois e finalizou a vistoria no local. Autorizou o proprietário dar início em sua obra e deixou um portal com um link para encaminhar todos os documentos. Após todos os documentos serem enviados, recebi uma notícia por telefone do vistoriador Adriano da Ativas Perícias, que a seguradora Companhia Excelsior Seguros estaria trocando de vistoriador e reguladora, assim fiquei aguardando o contato do meu corretor para mais esclarecimento sobre essa troca. Após 15 dias, veio um e-mail de uma reguladora com uma lista pedindo mais arquivos de documentos, que assim foi atendida e aguardo a indenização por direito do segurado."

Resposta da Companhia Excelsior Seguros: "Nós, da Companhia Excelsior Seguros, prezamos pela excelência no atendimento dos nossos clientes, e por isso adotamos todas as medidas pertinentes para oferecer um atendimento célere e personalizado. Ao receber um aviso de sinistro, iniciamos imediatamente o procedimento de Regulação, que consiste em apurar a causa, efeito e extensão dos danos sofridos pelo segurado, bem como avaliar o enquadramento do pleito às condições contratuais do seguro. No caso em questão, tão logo fomos comunicados da ocorrência do evento, adotamos medidas específicas, como a realização de vistorias in loco e solicitação de documentos, sempre respeitando os ritos legais e a boa fé. No entanto, até o momento, a solicitação não foi atendida integralmente, o que impede a conclusão do processo de regulação. Nosso compromisso é estar ao lado dos nossos clientes em momentos difíceis, atendendo-os de forma empática, oferecendo suporte e instruções para que o processo se desenrole de forma clara, objetiva e rápida. A análise acurada dos casos é fundamental para preservar os interesses do segurado e do mutualismo, que é um princípio basilar nas relações securitárias. Dessa forma, aguardamos o fornecimento da documentação solicitada para melhor atender aos interesses do segurado."