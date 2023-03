Falta de iluminação pública: Leitora cobra conserto na zona leste de SP

Simone Ferreira cobra da Prefeitura de São Paulo o conserto de iluminação pública na Rua Cravari, no Parque Res D'Abril, na zona leste de São Paulo. Segundo ela, com os postes apagados, os moradores se sentem inseguros.

Foto: Pixabay

Reclamação de Simone Ferreira: "Gostaria de pedir ajuda para resolver um problema de iluminação pública na rua onde eu moro. As luzes do poste em frente ao número 119 da Rua Cravari, no Parque Res D'Abril, na zona leste de São Paulo, estão apagadas, assim como as luzes dos outros postes da mesma rua. Tentei ligar, mas sem sucesso. Depois, fica perigoso porque tudo está escuro e pessoas estranham ficam passando. Aguardamos retorno sobre o conserto. É um bairro residencial e com a iluminação em ordem, os moradores se sentem mais seguros. Conto com a ajuda do Estadão para solucionar este problema. Muito obrigada pela atenção recebida."

Resposta da SP Regula: "A SP Regula, agência responsável pela gestão da rede municipal de iluminação pública, afirma que a equipe de manutenção compareceu à Rua Cravari, no Parque Residencial D'Abril, e efetuou a troca de luminárias queimadas. A iluminação do local foi deixada em ordem. Diariamente a SP Regula providencia os reparos necessários para a melhoria da iluminação pública, trocando lâmpadas com mau funcionamento e vistoriando a correspondente fiação que, em alguns casos, pode ter sido furtada ou alvo de vandalismo. Em situações normais, a manutenção é realizada no prazo máximo de 24 horas. No entanto, em decorrência de fatores externos como queda de árvores, furto de cabos ou fenômenos naturais, esse prazo poderá ser estendido. As solicitações de manutenção de iluminação pública podem ser feitas pelo telefone 0800 779 0156. Permanecemos à disposição para mais informações."

